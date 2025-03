Il Napoli ha vinto nonostante gli acciacchi e il febbraio da dimenticare. Ma adesso, con Gilmour e Billing, ha ampliato la rosa e può adottare più schemi di gioco

I tre indizi per cui Napoli-Inter può rappresentare una svolta

Se tre indizi fanno una prova, il risultato del Maradona ha legittimato l’aspirazione del Napoli alla conquista del quarto scudetto. Con ieri si è avuta la conferma del valore di una squadra che, nonostante i suoi “acciacchi”, ha dimostrato una netta superiorità nel confronto con l’avversario più temibile, ha saputo superare lo sconforto per un febbraio maledetto chiuso con una sconfitta bruciante e, terzo, con l’inserimento di Gilmour e Billing, ha certamente ampliato la rosa dei cosiddetti titolari.

Ora, il Napoli dispone di sedici-diciassette giocatori degni della prima squadra, ha un percorso da compiere che, in teoria, appare più propizio rispetto a Inter e Atalanta e può adottare due diversi moduli di gioco in funzione degli avversari o dello svolgersi di ogni partita. Sono in realtà tre elementi decisivi nella difficile competizione da vincere.

Cosa manca, dunque, o quali sono le variabili da governare, di natura interna ed esterna? Quelle che a nostro avviso possono pesare di più sono i cali di tensione nelle partite con squadre che solo sulla carta sono considerate “minori”, le critiche di una tifoseria appassionata ma non sempre equilibrata al presidente, all’allenatore e ai giocatori per decisioni passate o per accadimenti sfavorevoli e, infine, le interferenze da parte degli organi di governo del calcio sull’andamento di un campionato che deve riservare la stessa attenzione per tutte le squadre a prescindere dai rapporti di potere e da interessi non legittimi.

Se l’analisi sviluppata in questa sede in modo necessariamente sintetico fosse corretta, Napoli- Inter avrebbe rappresentato una svolta importante per un Napoli che può e deve lottare senza limiti per rispondere alle attese non solo dei tifosi ma di un’intera città.

