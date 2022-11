Kim in campo e subito protagonista in Corea del Sud-Ghana

Il difensore centrale sta bene ed è in campo dal primo minuto. Sfortunato nell’azione del gol ghanese di Ayew

Kim Min-Jae è regolarmente in campo in Corea del Sud-Ghana. E sta giocando da protagonista in queste prime battute. Quindi alla fine il ct lo ha schierato, a conferma delle sue buone condizioni fisiche. Il centrale difensivo del Napoli si è messo anche subito in mostra ed è stato pericoloso su azione di calcio d’angolo. È stato sfortunato nell’azione che ha portato il Ghana in vantaggio: ancora una volta aveva anticipato tutti su un cross, ma il suo colpo di testa è sbattuto sul braccio di un avversario e il colpo proibito si è rivelato un assist per Ayew che ha segnato. Per il Var tutto regolare.

Nella prima partita la Corea del Sud ha pareggiato 0-0 con l’Uruguay mentre il Ghana è stato sconfitto 3-2 dal Portogallo.

Ecco cosa scriveva stamattina la Gazzetta dello Sport.

«Kim Minjae non è del tutto recuperato, si sta riprendendo, ma solo domattina capirò se potrà scendere in campo».

La Gazzetta dello Sport commenta le condizioni di Kim e le parole del tecnico e scrive che con ogni probabilità Bento manderà in campo il difensore del Napoli anche se non al meglio. Ne ha bisogno per vincere.

“Il polpaccio è delicato, uno stiramento chiuderebbe fin d’ora il Mondiale del difensore coreano e preoccuperebbe anche il Napoli, nonostante alla ripresa del campionato manchi più di un mese. L’impressione è che Paulo Bento farà di tutto per schierare Kim Minjae, anche perché contro l’Uruguay la difesa ha retto molto bene, concedendo solo un’occasione su palla inattiva (palo di Godin) e una con un tiro da fuori (palo di Valverde), situazioni in cui viene coinvolta tutta la squadra e non solo il reparto arretrato”.

Mentre l’altro giorno, al termine del primo match, ha dichiarato:

È stata una partita piuttosto complessa. Abbiamo avuto momenti difficili che siamo riusciti a superare. Abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo andati vicino al gol. Ci sono cose che dobbiamo migliorare. Il futuro sembra positivo per noi. Abbiamo buone chance nel girone.

E del Fenerbahce ha detto:

È stata la mia prima stagione in Europa quando giocavo al Fenerbahce. È un periodo che mi manca molto. Ci sono ottimi giocatori in Super League. Ho un sacco di buoni amici, ancora sono in contatto con molti calciatori.