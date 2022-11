Kim a una tv turca: «Mi manca il periodo al Fenerbahce. Con l’Uruguay abbiamo sofferto»

A Trt Spor dopo Uruguay-Corea del Sud 0-0: «È stata una partita difficile, siamo anche andati vicini al gol. Abbiamo chance nel girone»

Il difensore della Corea del Sud Kim Min Jae ha parlato alla tv turca Trt Spor dopo Uruguay-Corea del Sud 0-0.

È stata una partita piuttosto complessa. Abbiamo avuto momenti difficili che siamo riusciti a superare. Abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo andati vicino al gol. Ci sono cose che dobbiamo migliorare. Il futuro sembra positivo per noi. Abbiamo buone chance nel girone.

Poi gli chiedono del Fenerbahce”

È stata la mia prima stagione in Europa quando giocavo al Fenerbahce. È un periodo che mi manca molto. Ci sono ottimi giocatori in Super League. Ho un sacco di buoni amici, ancora sono in contatto con molti calciatori.

Le solite frasi di circostanza che ovviamente stanno girando moltissimo sugli account Twitter turchi.

Fortunatamente Kim sta bene. Nessun accenno all’infortunio.