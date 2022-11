Joe Cole: «Che rabbia nel 2010 vedere il ct inglese Capello tifare e urlare per l’Italia»

Lui faceva parte di quella Nazionale inglese: «Non aveva un piano tattico, ci proibì il burro e il vino la sera, lo staff atletico fu un disastro»

Fabio Capello criticato dai suoi ex giocatori. Oggi Joe Cole, ieri Wayne Rooney. I calciatori della Nazionale inglese non hanno un bel ricordo di Fabio Capello e del mondiale del 2010 in Sudafrica con lui commissario tecnico.

Joe Cole ha rivelato come Fabio Capello e il suo staff tecnico tifassero Italia durante nonostante il suo ruolo di allenatore dell’Inghilterra. L’Inghilterra in quel Mondiale rischiò di uscire ai gironi (proprio come l’Italia) e poi fu eliminata dalla Germania agli ottavi (con un gol valido annullato, nemesi della finale del 66).

Cole ha detto di essere “infastidito come inglese” che Capello e il suo staff dietro le quinte «guardavano l’Italia, e tifavamo e urlavano quando segnavano. Non fu un comportamento lungimirante. Mi ha infastidito come inglese».

Cole ha spesso criticato l’esperienza negativa di Capello sulla panchina inglese.

Recentemente al Telegraph ha detto che Capello «non aveva un piano tattico», ha criticato il suo staff medico soprattutto nell’approccio con giocatori che avevano subito molti infortuni come ad esempio il difensore Ledley King.

King svolse in palestra un programma più duro del solito e si infortunò nella gara di apertura contro gli Stati Uniti.

Ancora, Cole ha ricordato che Capello vietò il burro sul pane tostato e un bicchiere di vino rosso la sera.

Ha aggiunto:

«Quando siamo stati eliminati, non ci fu alcun dibattito. Capello voleva mantenere il suo posto mentre c’era bisogno di una rivoluzione, ma non successe niente».

«Abbiamo avuto buoni giocatori. Ho giocato con alcuni dei migliori – Didier Drogba, Michael Ballack, Deco – e posso dirvi che Lampard, Gerrard e Rooney non erano da meno. Con un piano tattico di possesso palla, avremmo fatto molto meglio.»”

Nel 2020 – prosegue il Mail – Cole disse che Capello non si era impegnato a pieno.

«Penso che sia stato un matrimonio che non ha mai funzionato, come se non si fosse mai impegnato pienamente nella squadra nazionale inglese. E quando lo dico, lo faccio con pieno rispetto perché penso che sia stato un grande, grande allenatore ma devi diventare una sola cosa con la squadra come sta facendo Southgate».

Ricorda il Daily Mail che Capello ha collezionato la più alta percentuale di vittorie in Nazionale ma il Mondiale fu un fallimento.