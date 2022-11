Inghilterra-Iran: le formazioni ufficiali e dove vederla in TV

I Tre Leoni sono l’unica nazionale europea ad aver raggiunto la semifinale negli ultimi due principali tornei internazionali. Nessun precedente sul campo tra le nazionali.

Il Mondiale in Qatar è iniziato nella giornata di ieri con il match inaugurale tra Qatar ed Ecuador, che ha già fatto scaturire altre polemiche. La Coppa del Mondo però non si ferma qui, anche oggi si scende in campo, questa volta con ben tre match spalmati in tre diversi orari alle 14.00, 17.00 ed alle 20.00. Alle ore 14:00 italiane, sul campo del Khalifa International Stadium di Al Rayyan, sarà il turno di Inghilterra ed Iran, che apriranno il Gruppo B formato da: Inghilterra,Iran, Usa e Galles. .I Tre Leoni sono l’unica nazionale europea ad aver raggiunto la semifinale negli ultimi due principali tornei internazionali. Nessun precedente sul campo tra le nazionali. A dirigere il match sarà l’arbitro brasiliano Raphael Claus. Di seguito ecco le formazioni e dove vedere in tv il match:

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Trippier, Stones,,MaguireShaw; Rice, Bellingham; Saka, Sterling, Mount; Kane. Ct: Southgate.

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammadi; Karimi, Nourollahi, Jahanbakhsh, Hajsafi, Cheshmi; Taremi. Ct: Queiroz.

Dove vedere Inghilterra-Iran in tv

Il match tra Inghilterra e Iran è in programma alle ore 14:00 italiane (16:00 locali), e sarà visibile in diretta esclusiva su Rai 2. Inoltre sarà possibile guardare la partita in streaming sulla piattaforma Rai Play.