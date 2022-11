«Infantino sembrava Trump, il suo discorso sembrava scritto dal Qatar» (il Telegraph)

Si è consegnato al ridicolo e alla condanna, apparendo come una persona cui è stato detto cosa dire. Ha provato a dividere l’Europa

Infantino come Trump. Lo scrive il Telegraph che fa a pezzi il ridicolo discorso inaugurale dei Mondiale da parte del presidente della Fifa.

Alla vigilia di un Mondiale costruito sia letteralmente che metaforicamente sulla sabbia, Gianni Infantino ha avuto il suo momento trumpiano. Il presidente della Fifa ha parlato per 56 minuti prima di rimproverare i suoi inquisitori.

Alla Trump, scrive il Telegraph.

Mentre Infantino stava cercando di accreditare la Fifa e la Coppa del Mondo per aver guidato il cambiamento in Qatar, va ricordato che ha detto che il torneo ha trasformato “la percezione che il mondo ha della Russia” mentre ha accettato scherzosamente la medaglia dell’Ordine della Fratellanza da Vladimir Putin nel 2018. All’inizio di quest’anno ha schivato una domanda sul fatto che ce l’abbia ancora.

Il discorso di Infantino – scrive il quotidiano inglese – sembrava scritto dalle autorità del Qatar. Il Telegraph lo definisce arrogante.

È arrivato un giorno dopo che il divieto di birra è stato imposto negli stadi nei giorni delle partite a causa delle pressioni tardive del Qatar. Il Qatar che ha costretto il torneo estivo a essere spostato a metà stagione e poi ha cambiato il programma delle partite una volta annunciato. Tutto ciò per dimostrare che non è la Fifa a comandare.

Per il Telegraph il discorso di Infantino aveva l’obiettivo di placare il Qatar, a loro era diretto.

Se questo è vero, non c’è da meravigliarsi che sembrasse un uomo che sta annegando. “Mi sento al 200% in controllo di questa Coppa del Mondo”, ha detto, apparendo come a qualcuno che viene detto cosa dire.

Così facendo si è consegnato al ridicolo e alla condanna.

Infantino voleva dividere e governare l’Europa contro il resto del mondo. Aveva appreso direttamente da Trump.

Questo Mondiale sembra un set del recente film “Don’t Worry Darling” in cui una casalinga che vive con suo marito in una comunità sperimentale utopica inizia lentamente a scoprire che ci sono segreti inquietanti sotto l’apparente serenità.