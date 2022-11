Il Napoli ripeterà la preparazione estiva durante la sosta (Gazzetta)

La Turchia, dove la squadra si ritroverà in ritiro, somiglierà al Trentino o all’Abruzzo. Tre amichevoli per non perdere il ritmo, una contro Pirlo

Il Napoli è partito fortissimo in questo primo scorcio di campionato, grazie alla preparazione atletica messa in atto dallo staff di Luciano Spalletti. Durante la pausa per il Mondiale, scrive la Gazzetta, gli uomini dell’allenatore ripeteranno quanto fatto tra Dimaro e Castel di Sangro per ricominciare allo stesso modo da gennaio.

La rosea dà qualche notizia relativa al ritiro in Turchia. Tra le amichevoli, che saranno in tutto tre, probabilmente ce ne sarà una anche contro il Karagumruk di Andrea Pirlo. L’idea, per il Napoli, è quella di non perdere il ritmo partita.

“Merito di una preparazione che adesso lo staff azzurro (non a caso elogiato da Spalletti prima del match contro l’Udinese con specifico riferimento al preparatore atletico Sinatti) proverà a replicare. In pratica, Antalya diventerà come Dimaro o Castel di Sangro in estate: un ritiro quasi monastico fatto di doppie sedute e tanto sudore. Le date non sono ancora confermate ma probabilmente gli azzurri si ritroveranno lunedì 28 a Castel Volturno per poi partire l’indomani verso una meta calda e secca dove resteranno circa due settimane. Ad ospitarli un resort sul mare con tre campi di calcio e gli spazi necessari per lavorare anche “a secco”. Gli uomini di Spalletti dovrebbero essere impegnati in tre amichevoli, una probabilmente contro il Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo. Del resto, l’intenzione è quella di non perdere il “ritmo partita” anzi di acquisirlo man mano proprio come accaduto in estate quando il livello delle avversarie in precampionato si è alzato con il passare dei giorni. La Turchia somiglierà al Trentino o all’Abruzzo e se anche i risultati saranno gli stessi nei tre mesi successivi lo scudetto sarà molto vicino”.