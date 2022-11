Il Corsport annuncia Solbakken alla Roma: è questione di giorni

Era stato seguito anche dal Napoli. «Solbakken potrebbe partire con la Roma per il Giappone a fine mese, se il Bodo concederà il nulla osta»

Alla fine Solbakken andrà alla Roma. Così scrive il Corriere dello Sport. Il norvegese è stato a lungo conteso dal Napoli e dalla società giallorossa. Poi gli azzurri hanno deciso di lasciar perdere. Il Corriere aveva già anticipato la decisione qualche mese fa: «in ottica gennaio – scrisse – il club partenopeo ha deciso di non chiudere l’affare Solbakken a zero: l’esterno norvegese che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodø era in pugno ed era anche stato sottoposto a una visita alla spalla sinistra (successivamente operato)». A questo punto si è reinserita la Roma. Sull’edizione online del noto quotidiano sportivo si legge che «per l’arrivo in giallorosso di Solbakken, il rinforzo di gennaio, è questione di settimane, se non di giorni. L’attaccante potrebbe partire con la Roma per il Giappone a fine mese, se il Bodo concederà il nulla osta».

Solbakken è un’ala atipica. Così l’avevamo descritto quando era in odore di Napoli.

«Solbakken è un atipico, sì. Così sarebbe il caso di descriverlo. Perché è di per sé piuttosto atipico che un calcettista diventi buono per il calcio a undici a grandi livelli. Qualche (illustre) precedente, per carità, c’è: su tutti Ronaldinho, che a futsal ha giocato nell’infanzia. Ma pure Ben Yedder. Molti di quelli che hanno fatto questo passaggio (e quelli che l’hanno fatto in un età relativamente adulta sono pochissimi), però, magari sono brasiliani, sudamericani. Al massimo delle periferie spagnole o francesi. Insomma, di quei posti dove i campetti, per la maggiore, sono di fortuna. Lui no, è norvegese. È un fatto atipico».