CorSport: il Napoli aveva in pugno Solbakken a zero ma ha deciso di non chiudere  

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli è stato a un passo da Solbakken. Aveva in pugno l’esterno norvegese, che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodo. Lo avrebbe preso a zero e lo aveva anche fatto sottoporre ad una visita alla spalla. Ma alla fine il club di De Laurentiis ha deciso di non chiudere l’affare.

