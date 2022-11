Gazzetta: il Napoli può giocarsela con chiunque, un Psg-Napoli non sarebbe perso in partenza

La qualificazione agli ottavi è stata impressionante. I francesi sono teoricamente superiori, ma la difesa è sembrata debole e l’ambiente minaccia sempre bufera

Oggi a Nyon si terrà il sorteggio per gli ottavi di Champions League. Napoli, Milan e Inter conosceranno i nomi delle loro avversarie per il prosieguo del cammino in Europa. La Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli di Luciano Spalletti può giocarsela con chiunque. Anche se dall’urna dovesse venir fuori il Psg, avversario temibile, l’esito della partita non sarebbe affatto scontato.

“City, Bayern e Real Madrid sembrano le più attrezzate. Ma finalmente, a tanti anni dall’epoca d’oro della Juve di Allegri, c’è un’altra italiana in prima fila in questa Champions senza un predestinato: il Napoli può giocarsela alla pari con le grandi“.

Il peggio che le possa capitare è appunto il Psg. Potrebbe essere invece più complicato per Milan e Inter, relegate al secondo posto nel gruppo. Spalletti non deve temere rivali. La sua qualificazione agli ottavi è stata impressionante. Anche se i francesi sulla carta sono più forti, l’ambiente Psg è sempre in guerra e la difesa non è sembrata così solida da rendere impossibile penetrarla in qualche modo.

“La qualificazione di Spalletti agli ottavi è stata impressionante. Cinque successi consecutivi e la sconfitta nel finale di Liverpool, senza preoccupazioni di classifica e la testa all’Atalanta. Nessuno ha segnato come il Napoli, 20 gol. Nessuno ha sorpreso come il Napoli escluso forse il Benfica. Quest’anno c’è grande differenza tra le due urne. Per le teste di serie resta lo spauracchio Psg, scaraventato proprio dal Benfica in seconda fascia per i gol segnati in trasferta. Il potenziale dei francesi è teoricamente superiore, Messi e Mbappé — la Juve lo sa — possono decidere una partita da soli, ma la difesa è sembrata meno convincente e l’ambiente, tra feste, contratti, invidie, minaccia sempre bufera. Insomma, un Psg-Napoli non sarebbe perso in partenza. Meglio Borussia Dortmund e Lipsia, meglio ancora Eintracht e Bruges”.