Il Psg secondo nel girone e mina vagante (col Liverpool) negli ottavi di Champions

Clamoroso epilogo del girone F. Sarà l’unico incubo del Napoli, anche il Lipsia è temibile ma ovviamente non allo stesso livello

Il Psg secondo nel girone e mina vagante negli ottavi. Clamorosa la vittoria del Benfica in casa del Maccabi Haifa: 6-1 e rete all’ultimo secondo di Joao Mario. A questo punto il Psg è tra le seconde e mina vagante dei prossimi ottavi di Champions.

PRIME CLASSIFICATE

Chelsea

Real Madrid

Napoli

Manchester City

Benfica

Bayern

Tottenham

Porto

SECONDE CLASSIFICATE

Milan

Lipsia

Liverpool

Dortmund

Psg

Inter

Eintracht Francoforte

Brugge

IL NAPOLI

Nell’urna della Champions il Napoli potrà pescare una squadra tra Brugge, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, PSG, Lipsia.

Il Benfica inguaia il Psg e potenzialmente anche il Napoli. Il Benfica ha vinto 6-1 in casa del Maccabi Haifa e si qualifica primo nel girone perché ha segnato più gol fuori casa visto che sono in parità per tutti gli altri criteri. Il Psg diventa la mina vagante degli ottavi di Champions.

Il sorteggio degli ottavi di Champions si terrà lunedì prossimo alle ore 12 a Nyon (diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it) e gli ottavi si giocheranno a cavallo fra febbraio e marzo (14-15 e 21-22 febbraio l’andata; 7-8 e 14-15 marzo il ritorno).

Essendosi classificata prima, la formazione di Spalletti incontrerà una tra le seconde classificate degli altri gironi, ad eccezione dell’Inter (non possono incontrarsi due squadre dello stesso Paese), del Milan e del Liverpool che giocava nel suo stesso girone. Alcune delle possibili avversarie del Napoli in questa prossima fase ad eliminazione diretta sono già state decretate dalle gare di ieri sera. Si tratta di

