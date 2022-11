Elmas: «Quando il mister ha detto che avrei giocato ero esterrefatto. Darò sempre il massimo per la squadra»

A Dazn: «Il post sulla panchina era uno scherzo: non sono uno che fa polemiche. Qualche volta gioco male ma sono sempre stato umile».

Nel post partita di Atalanta-Napoli 1-2, ai microfoni di Dazn ha parlato il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, autore del secondo gol segnato dalla squadra di Luciano Spalletti.

Quanto ne avevi bisogno di una serata così?

«Dopo due partite stavo un po’… è un momento un po’ difficile per me, ma grazie al mister che mi ha dato questo spazio oggi sono molto contento che ci siamo portati questi tre punti a casa. L’importante è la squadra e i nostri tifosi, giochiamo per questo. Spero che facciamo questo fino alla fine per portare altri punti a casa».

Quando hai saputo che avresti giocato titolare?

«Il mister lo dice sempre un paio di orette prima della partita. Ero un po’ esterrefatto perché era tanto che non giocavo, ma io sono sempre pronto ad aiutare la squadra. Quando la squadra ha bisogno di me io sono sempre pronto e darò sempre il mio massimo, fino all’ultimo minuto».

Quando in squadra è arrivato uno come Kvara cosa hai pensato? Hai anche giocato sui social con la tua permanenza in panchina.

«Niente, è un grandissimo uomo prima, quando è arrivato ho sempre cercato di aiutarlo, perché è un anno più giovane di me. Sta facendo benissimo, un grande campionato, sono contento per lui, perché quello che fa lui lo fa per la squadra. Quello che ho fatto con il post sulla panchina era uno scherzo: non sono uno che fa polemiche, sono sempre stato contento anche quando ho fatto panchina. Qualche volta gioco male ma sono sempre stato umile, non faccio polemiche con la mia squadra».

Con la vittoria di stasera il Napoli scappa.

«Questi tre punti erano importanti per noi, siamo sulla strada giusta ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo fare ancora meglio».