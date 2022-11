De Laurentiis è tornato a Napoli. Lavora ai rinnovi di Di Lorenzo e Rrahmani (Sky)

Sky Sport riporta che i primi punti sull’agenda del presidente sono i rinnovi del capitano e del difensore. Si lavora anche con l’entourage di Lobotka

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è tornato finalmente dalla sua lunga trasferta negli Stati Uniti da dove aveva seguito le ultime gare della formazione di Spalletti prima della sosta per i Mondiali.

A riportarlo è Sky Sport che spiega che il patron azzurro si è subito messo al lavoro, nella tabella di marcia del Napoli ci sono al momento diversi rinovi, considerando che gli azzurri non hanno intenzione di mettere mano alla rosa nella sessione di mercato di gennaio.

Il primo rinnovo in programma è quello del capitano Giovanni Di Lorenzo che è in scadenza nel 2026, l’idea è quella di prolungare il contratto fino al 2027 con un’opzione per il 2028 perché c’è la massima disponibilità del giocatore a chiudere la carriera a Napoli. Il suo procuratore Mario Giuffredi nelle prossime settimane si incontrerà con il club per mettere a punto questo rinnovo.

Secondo rinnovo sul piattoni De Laurentiis, quello di Amir Rrahmani, la dirigenza azzurra vuole portare il giocatore fino al 2027.

Il club lavora anche con l’entourage di Lobotka (il Napoli segue il suo vice), Giuntoli da tempo discute con i suoi agenti e anche qui si va verso un prolungamento di altri due anni del contratto:dal 2025 al 2027 con adeguamento di cifre (salirà a 3 milioni di ingaggio) e una opzione per allungare ancora di un anno, al 2028. Un investimento importante per il Napoli, che presto definirà anche con Amir Rrahmani, pronto a firmare pure lui sino al 2027 per dare continuità al progetto.