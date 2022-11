Date la finale del Mondiale a Orsato, è il miglior arbitro in Qatar (CorSport)

Il favorito, per ora, è l’iraniano Faghani, che però ha commesso un clamoroso errore su rigore, in Portogallo-Uruguay. Dargli la finale sarebbe un’ingiustizia

“Date la finale a Orsato!“. E’ l’appello che fa Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, definendo l’arbitro italiano il migliore di questi Mondiali in Qatar e contestando la scelta della Fifa che dovrebbe invece ricadere, per la finale, su Faghani. L’arbitro iraniano è al momento il favorito della Fifa. Pinna ne traccia il profilo, con gli appuntamenti principali in carriera e la finale in Russia sfumata di un soffio.

“alla viglia di questo Mondiale il favorito per l’ultimo atto era l’iraniano Alireza Faghani, 44 anni, impiegato statale, internazionale dal 2008. Favorito dalle voci che girano, addirittura dal 2018. In Russia, dicono in tanti, doveva dirigere lui la finale fra Francia e Croazia, poi finita all’argentino Pitana, perché quello sarebbe stata la sua ultima kermesse iridata e perché, quattro anni prima, in Brasile, aveva diretto un europeo, il nostro Rizzoli, e allora per quella legge non scritta e mai verificata doveva toccare ad un sudamericano. Faghani fece la finalina per il terzo posto, in tasca – dice la leggenda – il biglietto per il 18 dicembre 2022, stadio Iconico di Lusail che, all’epoca, neanche era stato costruito. D’altro canto, pensateci: primo Mondiale d’inverno, nel Medio Oriente e nel mondo arabo, quale degna conclusione di avere un arbitro dell’Iran?”.

Ma Faghani lunedì ha commesso un errore grave in Portogallo-Uruguay, scrive Pinna. Ha concesso un rigore inesistente.

“il tocco di mano di Gimenez, che cade e colpisce con il braccio in appoggio (lo sanno anche i bambini) non può mai essere rigore”.

E non serve addossare le colpe al Var, perché un arbitro dovrebbe avere l’autorevolezza di andare a rivedere l’azione al monitor. Assegnargli la finale, scrive Pinna, “sarebbe un’ingiustizia dalla Fifa”.

“Perché Orsato ha fatto, fin qui (scongiuri ammessi) un grande mondiale, Argentina-Messico diretta da grande (sono due anni che si… concentra su questo). Makkelie, Taylor, Marciniak, Gassama e Elfath corrono con lui”.