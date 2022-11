Su La Repubblica definisce il Napoli “prosa e poesia”, “coraggio e spudoratezza”, “squadra piena di clangore futurista”. Superiore all’Eintracht

Crosetti: il Napoli arriverà in finale di Champions, il suo destino si deciderà a Istanbul.

Per Maurizio Crosetti il sorteggio di Champions League poteva sicuramente andare peggio. Tutto sommato le squadre italiane non sono state poi così sfortunate. Soprattutto perché due tra Psg, Real, Bayern e Liverpool, gli avversari più temibili, andranno fuori agli ottavi e perché tra quelle che rimarranno, ovvero una tra Bruges e Benfica e una tra Borussia Dortmund e Chelsea non c’è “l’invincibile babau, il mostro a sette teste”. Insomma, se le italiane non si faranno male da sole, potrebbe andare tutto bene.

“Dopo stagioni di grande magra, nel torneo che non vinciamo da ormai 12 anni, avere un bel po’ di Italia nei quarti non è ipotesi peregrina, e poi chissà. Sembra proprio la grande occasione, se non ci faremo male da soli e se non

dimenticheremo che la forza di una squadra non è mai la teorica debolezza dell’avversario. L’Inter chieda alla Juventus cosa significa sottovalutare il Porto, e il Milan non dimentichi chi sia Conte, cosa rappresenti nel calcio,

come animi le squadre di tremenda energia anche se le Coppe non sono mai state la sua specialità”.

Crosetti scrive del Napoli, a cui l’urna di Nyon ha riservato l’Eintracht.

“E poi c’è il Napoli, in questo momento forse la più bella di tutte, anche se la Champions si vince o si perde in primavera. E in un’annata così follemente atipica, dopo il mese di sosta mondiale, ogni riferimento può cambiare e ogni certezza saltare. Tuttavia i tedeschi di Francoforte non sembrano francamente così forti, pur avendo vinto l’ultima Europa League. Quinti in Bundesliga, esprimono comunque una parte di quell’aristocrazia teutonica che non rassicura mai. Però è difficile immaginarli superiori a un Napoli che è prosa e poesia, muscoli e vele, coraggio e

spudoratezza, motore e cromature, insomma squadra piena di clangore futurista. Non vogliamo tirarla a nessuno, meno che mai ai maestri della scaramanzia, però noi vediamo il Napoli ben oltre la linea gotica, veloce e felice verso un destino che avrà il suo epilogo a Istanbul. Quella sera sì che potremo dire se è andata bene o male. Non il sorteggio. Tutto”.