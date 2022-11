I tedeschi hanno vinto l’Europa League ma sono di una categoria inferiore. Il Napoli può fare un pensiero ai quarti e non dovrebbe più temere diverse big.

Gazzetta: il Napoli fa paura all’Europa, non può essere l’Eintracht l’ostacolo.

Per la Gazzetta dello Sport il sorteggio di Champions non è andato male per le squadre italiane impegnate nella massima competizione europea.

“Le italiane, per una volta, non sembrano destinate allo scivolo pensionistico: evitate le big, Real, Bayern, City, Chelsea, lo stesso Benfica, tutte teoricamente fuori dalla portata di Inter e Milan, non restavano che Tottenham e Porto. Così è stato. Niente più alibi, si può passare”.

Il Napoli è favorito sull’Eintracht. Ma in generale potrebbero passare tutte e sette le squadre italiane, tra Champions, Europa League e Conference League.

“Il Napoli parte decisamente avanti con l’Eintracht. Discorso non diverso per le altre coppe: meglio la Juve con il

Nantes, Roma di sicuro non inferiore al Salisburgo, mentre il sorteggio regala ai playoff un Barcellona-United che poteva essere la finale di Europa League. Infine, Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina in Conference: con tutto il rispetto per i portoghesi, l’obiettivo è oltre. Sette su sette è un traguardo storico, ma non impossibile”.

Il Napoli “fa paura”, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Discorso diverso per il Napoli testa di serie in tutti i sensi. Dopo il Liverpool, Spalletti e i suoi fanno paura all’Europa e non può essere l’Eintracht l’ostacolo. I tedeschi hanno vinto l’Europa League, ma fin dalla Supercoppa

persa con il Real Madrid sono apparsi di una categoria inferiore e, per di più, senza il neo-juventino Kostic. Questo Napoli può fare un pensiero ai quarti, dove non è mai arrivato e, grazie agli incroci di ieri, non dovrebbe più temere diverse big. Il Real Madrid sembra superiore all’ultimo Liverpool, così come il Bayern più affidabile e quadrato del Psg. L’anno scorso Ancelotti si prese la finale contro i Reds. Negli ottavi, i parigini furono ribaltati dal Real Madrid. Il Bayern giocò a tennis con il Salisburgo per poi cadere di fronte al Villarreal. È la Champions, bellezza, non c’è un risultato scritto. Anche se Lipsia-City e Bruges-Benfica hanno un pronostico obbligato, con vista sui quarti per Guardiola e Schmidt. Più equilibrata la sfida tra Borussia e Chelsea: sulla carta i Blues sono superiori, ma qualche sbandata in Premier, e l’atteggiamento europeo dei gialloneri di Dortmund, suggeriscono cautela”.