Corea del Sud: Bento si affida a Kim ed aspetta Son

Bento punta tutto sulla crescita e sulle qualità fisiche del difensore del Napoli, sperando di recuperare presto le progressioni e la personalità dell’attaccante del Tottenham

Kim Min-Jae guiderà la difesa della sua Corea del Sud: quasi una pura formalità la sua presenza ai Mondiali in Qatar. Una convocazione certa viste le grandi prestazioni del giocatore del Napoli.

Ad inizio stagione si pensava potesse risentire del cambio drastico di campionato: dal guidare la difesa de Fenerbahce a quella partenopea. Il coreano ha risposto presente, però, ad ogni sfida presentatagli, mostrando una grande sicurezza in diversi fondamentali. Come riportato dal Corriere dello Sport, la sua convocazione al campionato mondiale era attesa, così come anche la chiamata per l’attaccante del Tottenham, Son Heung-Min.

Nonostante l’infortunio (frattura orbitale dell’occhio sinistro) rimediato nel match di Champions League, dello scorso 1 novembre, contro il Marsiglia, Son è stato convocato dal ct, Paulo Bento. Il giocatore di Antonio Conte ha avuto un impatto importante sia in Premier League che in Champions League, una pedina troppo importante per essere lasciata a casa.

L’unico possibile rammarico di Bento potrebbe essere quello di non avere il giocatore del campionato inglese nel primo match della fase a gironi (Gruppo H). Il ct si è, infatti, dimostrato incerto sui tempi di recupero, ma certo di non averlo nello scontro contro l’Uruguay del 24 novembre:

“Non sappiamo ancora quando sarà a disposizione”.

Fiducia, inoltre, al blocco “europeo” della Corea del Sud: Lee Jae-Sung (Mainz); Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiacos), Jeong Woo-Yeong (Friburgo), Lee Kang-In (Maiorca), con Hwang Ui-Jo (Olympiacos) possibile sostituto dell’infortunato Son in questa prima parte di Mondiale.