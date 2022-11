Il CorSport dà le ultime in termini di formazione. Olivera a sinistra, Politano largo a destra, Anguissa e Zielinski a centrocampo. Osimhen centravanti

Contro il Liverpool Spalletti farà un solo cambio rispetto all’andata: Jesus per Rrahmani.

Stasera il Napoli affronterà il Liverpool in Champions League. La gara di ritorno, in trasferta, sarà fondamentale per provare a garantirsi il primo posto nel girone. Il Corriere dello Sport dà le ultime in termini di formazione. Spalletti dovrebbe cambiare solo una pedina rispetto al Napoli che affrontò la squadra di Klopp all’andata al Maradona, e il cambio è obbligato: Juan Jesus al posto di Rrahmani infortunato. Queste sono le indicazioni arrivate dalla rifinitura. Spalletti ha già in mente la squadra da mandare in campo stasera.

“Konami training center, ore 10.30, nasce il Napoli di Liverpool o forse no, dev’essere già tutto in testa a Luciano Spalletti, perché per certe partite la rifinitura può anche servire poco: c’è una squadra (teoricamente) bella e fatta, assomiglia a quella che all’andata ha (stra)vinto 4-1, e la consegna la pura legge del turnover, che con il Sassuolo è stato esercitato a piene mani e stavolta, boh, dovrebbe essere ridotto: Olivera a sinistra (per avere centimetri sui corner e sulle punizioni), Politano largo a destra, e poi niente di nuovo, perché Zielinski e Anguissa in fin dei conti al 56′ erano già sotto la doccia e s’erano spesi pure senza strafare. Avranno la freschezza necessaria per tuffarsi dentro Anfield e sull’aereo, partito nel primo pomeriggio, ripassare la lezione: tocca a loro”.

Due mesi fa la partita al Maradona. Spalletti stasera riparte da Osimhen centravanti. L’unica differenza rispetto all’andata, come detto in principio, sarà il centrale di difesa. Non può esserci Rrahmani, infortunato e in rientro non prima di gennaio. Dunque toccherà a Juan Jesus affiancare l’inamovibile Kim.

“Stasera, si riparte da Osi, con Juan Jesus al posto di Rrahmani, in pratica l’unica differenza rispetto a gara-1″.