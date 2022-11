Da quando l’attaccante nigeriano è rientrato dall’infortunio mostra una forma fisica straordinaria. In 4 partite ha segnato già 6 gol

Stasera si gioca Liverpool-Napoli. La Gazzetta dello Sport sottolinea che uno dei duelli più appassionanti del match di Champions League sarà quello tra Darwin Nunez e Victor Osimhen. I due attaccanti stanno vivendo un momento decisamente diverso. Il primo, contro il Leeds, si è divorato due gol che avrebbero cambiato la partita, persa dai Reds 2-1. Il secondo, invece, è reduce da una tripletta segnata al Sassuolo al Maradona.

Nunez non ha ancora metabolizzato il passaggio alla Premier ed è stato anche condizionato dagli infortuni. Tutt’altra storia quella che riguarda il nigeriano del Napoli. Dopo lo stop forzato per l’infortunio rimediato proprio contro il Liverpool nella partita di andata, Osimhen è tornato in forma straordinaria. Ogni volta che Luciano Spalletti lo ha messo in campo lui ha ripagato la fiducia con un gol. Vive un momento incredibile, mostra anche importanti segnali di crescita. E l’allenatore del Napoli continua a ripetere che ci sono ancora margini di miglioramento. La Gazzetta dello Sport scrive che, per la prima volta, gli allibratori danno Osimhen favorito per il ruolo di capocannoniere del campionato di Serie A.

“Sul fronte opposto c’è l’uomo mascherato che si esalta quando sente profumo di Premier. Quando era al Lilla, Osimhen segnò contro il Chelsea il suo primo gol in Champions e la sua prima doppietta europea arrivò l’anno scorso a Leicester, in Europa League. Da quando è rientrato mostra una forma fisica stratosferica e in 4 partite giocate ha segnato 6 gol. Per la prima volta gli allibratori lo danno favorito anche come cannoniere del campionato. Intanto stasera diverse big inglesi ne osserveranno il rendimento ad Anfield”.