Biden fa gli auguri alla nazionale americana (Video)

Biden ai giocatori: «Ragazzi, so che non siete i favoriti, ma vi dirò una cosa, stupiteli tutti».

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha fatto gli auguri alla Nazionale statunitense tutta riunita con un discorso incoraggiante per il Mondiale in Qatar. Il numero americano ha esordito con una battuta:

«Coach sono pronto per giocare».

Dopo le risate dei presenti il presidente ha continuato:

«Ragazzi, so che non siete i favoriti, ma vi dirò una cosa, siete i migliori giocatori del mondo nella vostra squadra e state rappresentando questo paese. So che giocherete fino alla fine, quindi stupiteli tutti! Continuate a fidarvi l’uno dell’altro, giocate più che potete per voi e per la vostra famiglia. L’intero paese fa il tifo per voi.»

Il discorso è stato filmato e poi pubblicato, ecco il video:

Gli Stati Uniti giocano stasera contro il Galles di Gareth Bale nella loro partita d’esordio. La possibilità di stupire è alta perché non è preclusa una qualificazione almeno agli ottavi. Gli americani si trovano nel gruppo B insieme a Inghilterra e Iran, dove gli inglesi hanno già vinto 6-2 contro i persiani. La nazionale a stelle e strisce punta a raggiungere la fase finale del torneo dopo esserci riuscita nel 2014, uscendo contro il Belgio. Che il messaggio motivazionale di Biden non sia un grosso portafortuna per una nazionale molto cresciuta negli ultimi decenni, per quanto riguarda il movimento calcistico.