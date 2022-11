I tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio dopo Qatar-Ecuador

In Giappone è buona educazione ripulire, soprattutto se sei stato ospitato. Era già accaduto a Russia 2018 e continua a fare notizia

I tifosi giapponesi fanno parlare di sé prima che la loro Nazionale scenda in campo. Il Giappone farà il suo esordio al Mondiale contro la Germania mercoledì alle 14 (ora italiana). Ieri i supporter del Sol Levante si sono contraddistinti per una pratica che li ha fatti già salire alla ribalta nella scorsa edizione della Coppa del Mondo: la pulizia. Dopo il triplice fischio di Qatar – Ecuador i tifosi nipponici hanno deciso di raccogliere i rifiuti nel settore dove erano seduti. Non una novità per loro.

Nel Mondiale in Russia del 2018, dopo Giappone – Colombia, i tifosi giapponesi ripulirono tutto il loro settore dimostrando grandissimo rispetto per l’ambiente e per il luogo in cui sono stati ospitati.

In Giappone è buona educazione ripulire il posto in cui sei stato, soprattutto se sei ospitato. Ci stupisce quanto questa cosa per noi sia inusuale ma per loro no. La scena della buona educazione giapponese è stata ripresa dal creator Omar Faooq presente sugli spalti dell’Al-Bayt di Doha, dove una signora sottolinea:

«I giapponesi non lasciano mai la spazzatura, rispettiamo il posto in cui siamo».

Inoltre, in segno di rispetto per il paese ospitante alla fine della pulizia non hanno buttato nel cestino le bandiere del Qatar ma le hanno tenute per non essere maleducati. L’educazione in Giappone è un requisito fondamentale della società e l’inosservanza è un macchi troppo grossa anche al di fuori dei confini nazionali.

