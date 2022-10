Spalletti: «Ostigard è uno dei calciatori più forti di testa che abbia mai allenato»

In conferenza: «Domenica Kim era felice di giocare finalmente a destra, quando arrivò a Napoli mi disse che temeva di dover giocare a sinistra…»

Con Rrahmani assente per un mese per infortunio, come si valuterà di volta in volta chi inserire come difensore centrale accanto a Kim? E’ una delle domande poste all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Bologna in programma domani pomeriggio al Maradona. Si deciderà di volta in volta a seconda delle caratteristiche degli avversari che si affrontano, ha risposto il tecnico. Ed ha elogiato Ostigard, che ha giocato in difesa contro la Cremonese ma non con l’Ajax, quando Spalletti gli ha preferito Juan Jesus.

«Come colmare l’assenza di Rrahmani? Abbiamo quattro giocatori forti sulle posizioni dei due centrali. Nell’ultimo caso ho scelto Jesus perché a Cremona avevano cominciato a buttare la palla in area dritto per dritto e Ostigard è uno dei più forti che io abbia mai allenato di testa sulla palla lanciata. L’Ajax ha uno piccolino, volevamo andare a giocare a campo aperto e Kudus è uno dei più veloci, Jesus ha una velocità importante ed era il più adatto. Sono caratteristiche, anche in quel caso. Lo dice la partita se serve uno o l’altro. A centrocampo serve forza, Ndombele ha questa caratteristica».

A Spalletti è stato chiesto anche se è d’accordo nel ritenere che Kim è apparso in leggera difficoltà schierato a centrodestra, contro gli olandesi, in Champions. Il tecnico ha raccontato un retroscena legato all’arrivo di Kim a Napoli.

«Kim ha avuto problemi di assestamento a centrodestra? Quando Kim è arrivato gli ho chiesto di questa posizione e lui era preoccupato perché giocava e centrosinistra. Temeva di non saper sviluppare le mie richieste col piede sinistro. Ha avuto due o tre difficoltà, è vero. E’ stato bravo Meret. Domenica era felice di giocare finalmente a destra. Demme? Sta benissimo, ha recuperato in pieno e meno male».