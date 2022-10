Pioli: «Voi pensate che il Napoli sia così inferiore al Chelsea?»

In conferenza. «Io non penso proprio, eppure contro gli azzurri abbiamo avuto dati fisici e tecnici fantastici, anche se abbiamo perso. È la prova che ce la giochiamo contro chiunque»

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Juventus, è tornato sulla sconfitta subita in Champions ai danni del Chelsea di Graham Potter. Per analizzare il match, ha fatto anche riferimento alla sfida di qualche settimana prima contro il Napoli di Spalletti, proprio perché Pioli ritiene che il Milan abbia giocato ben al di sotto delle sue possibilità contro i Blues, perdendo più per demeriti propri che per meriti dell’avversario. A sostegno delle sua tesi, ha fatto riferimento ai dati fisici e tecnici dei rossoneri nella partita contro il Napoli, persa ma giocata bene. Il tecnico rossonero considera la squadra di Spalletti temibile tanto quanto il Chelsea.

«Voi pensate che il Napoli, visto anche l’altra sera a Amsterdam, sia così inferiore al Chelsea? Io non penso proprio, eppure quando abbiamo giocato contro di loro i nostri dati fisici e tecnici sono stati fantastici, anche se abbiamo perso. Se giochiamo al nostro livello possiamo essere competitivi sia in campionato che in Champions. Col Chelsea siamo mossi troppo poco e male senza palla, senza che i Blues ci mettessero sotto, come invece aveva fatto il Liverpool lo scorso anno».

Su mercoledì, Pioli ha detto anche:

«Questi momenti capitano ma ho una squadra pronta. In allenamento vedo un gruppo determinato a continuare il nostro cammino. Un calendario così fitto non c’è mai stato, gli infortuni muscolari sono aumentati in tutte le squadre. Possiamo e dobbiamo lavorare meglio, ma ho grandi professionisti nel mio staff sanitario. È vero che abbiamo subito qualche gol di troppo. Dobbiamo fare meglio. Mercoledì il Chelsea è stato bravo a sfruttare i nostri errori. Dobbiamo prestare più attenzione e fare meno errori. A Londra non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo tutti responsabili, io in primis, e c’è in noi la voglia e la determinazione per far meglio di Londra”.