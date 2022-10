Opta: Raspadori, un predestinato, segue le orme di Milik e Insigne

La statistica di Opta spiega che Raspadori è il terzo in ordine di età ad aver segnato due reti in una gara di Champions con la maglia azzurra

Al minuto 18esimo della sfida Champions contro l’Ajax, Giacomo Raspadori mette dentro il primo gol per il Napoli e in contemporanea diventa protagonista di un nuovo record personale, come riporta Opta

Giacomo Raspadori (22 anni e 228 giorni) è il terzo giocatore più giovane a segnare due reti con il Napoli in #UCL dopo Insigne e Milik. Predestinato.

