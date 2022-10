Un giorno qualcuno dovrà riconoscere a Spalletti la capacità di aggiornarsi, restare al passo coi tempi e a volte persino di anticiparli.

Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Ed aggiunge:

“Queste tre ricordano che il concetto di “grandi” è sempre più relativo, se è vero che il calcio non si fa più con gli ingaggi e i super giocatori ma con le idee ei progetti. La Juventus che ha l’allenatore più pagato della serie A (Allegri, 7 milioni più bonus fino a 9) e il più corposo monte stipendi è infatti ottava e fuori dall’Europa. Ha già dieci punti di ritardo da una società che ha condotto un mercato in sostanziale equilibrio, ridotto gli ingaggi oltre il 15% e inserito giovani rivendibili in futuro, quindi valore potenziale per il club. Chi punta al risultato e crea i cosiddetti “team istantanei” fallisce. Mentre chi riesce a concedersi qualche stagione senza il pensiero del successo, alla fine, vince. Queste nuove realtà di vertice stanno derubricando le vecchie signore come la Juventus a società fuori dal tempo”.