Il Napoli comanda la classifica di Serie A dopo nove giornate dall’inizio del campionato. Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando commenta la prestazione degli azzurri e i quattro gol rifilati ieri alla Cremonese. Iniziando dal rigore guadagnato da Kvaratskhelia,

“il più abbagliante protagonista di questo primo scorcio di stagione, il simbolo della continuità di una squadra che in 9 giornate è stata in vetta 7. Ma il georgiano è anche il simbolo di un mercato illuminato che sta alla base del primato. L’addio, anche sofferto, al capitano (Insigne), al primo bomber della storia (Mertens), al totem difensivo (Koulibaly) e la sostituzione con profili meno acclamati, ma che stanno rendendo più gol dei predecessori”.

E ancora, Garlando sottolinea l’importanza della panchina.

“Nella stagione scorsa, l’assenza di Osimhen era un dramma. Ora Raspadori e il Cholito si alternano a segnare gol decisivi. Chi ce li ha due attaccanti di scorta del genere? E un esterno come Lozano? Il terzino sinistro è sembrato spesso l’anello debole. Ora Mario Rui è diventato una macchina da assist e ieri ha segnato pure Olivera: la festa dei terzini mancini. Altro segno di crescita. Il Napoli esprime qualità ovunque. Infatti è la squadra che ha segnato di più (22 gol), quella che ha tirato di più in porta ed è seconda solo alla Fiorentina per possesso palla. In ogni graduatoria produttività, la banda Spalletti è al vertice o quasi”.