“Ci sono valori universali che dovrebbero definire il calcio . Valori come rispetto, dignità, fiducia e coraggio”

Circa 16 giocatori, tra cui l’ex portiere dell’Arsenal e del Brighton Mat Ryan, appaiono nel video diffuso sui social in cui accusano il trattamento riservato ai lavoratori migranti e la scarsa conoscenza dei diritti umani

“Questi lavoratori migranti che hanno sofferto, non sono solo numeri, come i migranti che hanno plasmato il nostro Paese e il nostro calcio. Possiedono lo stesso coraggio e determinazione per costruire una vita migliore. Questi sono i diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti e garantiranno continui progressi in Qatar. In questo modo possiamo garantire un’eredità che va ben oltre il fischio finale della Coppa del Mondo FIFA 2022”.

L’ex attaccante dell’Inghilterra Gary Lineker ha criticato le parole del ministro degli Esteri James Cleverly per aver suggerito che i tifosi LGBT che si recheranno in Qatar per i mondiali dovrebbero essere “rispettosi della nazione ospitante”.

Il video è il primo di una squadra che partecipa all’evento ed è stato rilasciato insieme a una dichiarazione dell’organo di governo Football Australia e una lettera aperta della PFA.