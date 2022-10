Conte potrebbe essere squalificato per due partite per offese al direttore di gara. L’Uefa potrebbe procedere anche per le sue parole sull’onestà del fischietto olandese

Antonio Conte contro la Var. Ha lanciato un feroce attacco allo standard arbitrale in Champions League, dopo il pareggio 1-1 contro lo Sporting Lisbona e soprattuto dopo il gol annullato per fuorigioco di Kane nei minuti finali. E’ stato espulso (i giornali inglesi notano che è l’unico della Premier ad essersi fatto cacciare sia in campionato che in Premier, giocatori compresi) e non sarà in panchina a Marsiglia, dove il club inglese non dovrà perdere per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions.

Il Telegraph torna sulle polemiche di Conte con un’analisi che fondamentalmente gli dà torto. Il titolo dice già tutto: “Cari tifosi degli Spurs, ci spiace. Ecco perché voi sbagliate e l’arbitro ha ragione”

Nel pezzo si analizzano tutti gli episodi contestati, uno per uno. E soprattutto si sottolinea che “Conte potrebbe essere squalificato per due partite in base al regolamento disciplinare Uefa, per “insulto o uso di linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”. “Resta da vedere se la Uefa interverrà per le parole di Conte sull’onestà dell’arbitro olandese Danny Makkelie”.

“Penso che la palla fosse davanti a Kane e che quello sia gol. Non capisco la linea che hanno messo. È molto difficile commentare questa decisione. Il VAR sta facendo molti danni. Non mi piace questa situazione.Il secondo tempo è stato positivo e abbiamo giocato con grande intensità. Meritavamo di vincere ma sappiamo cosa è successo col fuorigioco a Kane al 95esimo.