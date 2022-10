Conte e il gol annullato a Kane: «Il Var fa molti danni, come hanno tirato la linea?» (VIDEO)

L’allenatore del Tottenham furioso per la decisione al 95esimo. È stato espulso e poi si sfoga: «Ci hanno fatto un danno enorme, il gol è regolare»

Non ci sta Antonio Conte dopo il pareggio 1-1 contro lo Sporting Lisbona e soprattuto dopo il gol annullato per fuorigioco di Kane nei minuti finali. Il tecnico del Tottenham ha avuto un lungo battibecco col direttore di gara al punto da essere stato espulso e non sarà in panchina a Marsiglia dove il club inglese non dovrà perdere per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League

L’analisi del tecnico italiano ai microfoni di BT Sport.

“Penso che la palla fosse davanti a Kane e che quello fsia gol. Non capisco la linea che hanno messo. È molto difficile commentare questa decisione. Il VAR sta facendo molti danni. Non mi piace questa situazione.Il secondo tempo è stato positivo e abbiamo giocato con grande intensità. Meritavamo di vincere ma sappiamo cosa è successo col fuorigioco a Kane al 95esimo.

In sala stampa

“Ci hanno fatto un danno enorme, ci hanno tolto un gol regolare. Voglio vedere cosa succede se la settimana prossima usciamo”

Sulla sua espulsione

“Tutti sono andati in campo e l’arbitro manda fuori me. Penso che ci siano momenti in cui bisogna essere intelligenti. È appena stato cancellato un gol regolare, perché la palla è davanti a Kane. Bisogna essere intelligenti”.

Sulla Var.

“Non so perché, ma quest’anno non siamo fortunati con la Var, né in Premier né in Champions – è lo sfogo di Conte -. Penso che la Var abbia fatto danni stavolta. Voglio vedere se una decisione come questa, annullare un gol decisivo al 95’, può essere presa contro una grande squadra, in un grande stadio, in una partita importante. Voglio vedere se la Var è coraggiosa a prendere una decisione come questa. Sono arrabbiato: non vedo onestà in una situazione come questa e quando non la vedo mi arrabbio”