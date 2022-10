Galtier sbotta in conferenza: «Sono stufo che non si parli mai di calcio!»

Quando si passa al capitolo Mbappè, Galtier si sfoga.

“Per prima cosa bisogna avere controllo, esperienza e una certa età per gestire tutto questo al meglio. Non mi parlate mai di calcio. Sono qui, sono l’allenatore del Psg, ne sono orgoglioso e felice, e alla fine mi rendo conto che partita dopo partita, conferenza dopo conferenza, bisogna parlare di 1’30 di calcio in una conferenza di 10 minuti. Poi qualunque cosa io possa dire, non mi credete poiché scrivete il contrario. Io dico che sta andando bene, che sono uniti e voi scrivete il contrario. Non sono qui a commentare le voci. Su Kylian c’erano delle voci che sono emerse nel pomeriggio della partita, Kylian ha risposto nel modo migliore, si è comportato bene, è stato il miglior uomo della partita. Io ho molti difetti, ma sono molto onesto: non vi sto mentendo. Per rispondere su Kylian: no non ho parlato delle voci che girano. Ho visto Kylian molto serio nella preparazione, molto concentrato”.