Il Psg ha ingaggiato un’agenzia digitale per diffamare Mbappè?

Inchiesta di Mediapart ripresa dal Telegraph. Il club francese smentisce: “Una completa assurdità, ci abbiamo messo un anno a fargli rinnovare il contratto…

Il Paris St-Germain è accusato di aver ingaggiato un’agenzia digitale per produrre campagne diffamatorie contro Kylian Mbappé. Secondo un’indagine del sito Mediapart ripresa dal Telegraph i giganti del calcio francese hanno stipulato l’accordo per mobilitare un ‘esercito digitale’ al fine di lavorare ai fianchi sull’immagine del suo attaccante.

Oltre a Mbappé, anche il presidente del Lione Jean-Michel Aulas e alcuni organi di stampa sono stati identificati come potenziali bersagli.

La tecnica utilizzata dall’agenzia, secondo l’articolo di Mediapart, sarebbe consistita nell'”infiltrarsi in molti account pro-PSG, compreso il 10 per cento di account ritenuti “influenti” sui social, pronti a intervenire per salvaguardare l’immagine del PSG” .

Il PSG, tuttavia, ha negato qualsiasi coinvolgimento. “È un mucchio di assurdità complete – ha detto una fonte del club al giornale – Abbiamo passato l’ultimo anno a rinnovare Mbappé con il più grande contratto dello sport mondiale e coinvolgendo il presidente Macron, e tu pensi che allo stesso tempo lo stavamo trollando?”.