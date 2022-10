CorMez: contro il Sassuolo tornano Kvara, Osimhen e Anguissa

In difesa ci sarà Juan Jesus, e a centrocampo Zielinski. Lozano e Olivera favoriti su Politano e Mario Rui. Intoccabili Di Lorenzo e Lobotka

Il Napoli, reduce dalla vittoria in Champions contro i Rangers, si prepara alla nuova sfida di campionato, con il Sassuolo. Il Corriere del Mezzogiorno dà qualche anticipazione sulla formazione che sceglierà l’allenatore, Luciano Spalletti. In campo dovrebbero rivedersi Kvaratskhelia, Osimhen e Anguissa. Mentre in difesa al posto di Ostigard ci sarà Juan Jesus e a centrocampo Zielinski. Soliti ballottaggi in corso tra Politano e Lozano (con il messicano favorito) e tra Mario Rui e Olivera, con quest’ultimo in pole.

“Il Napoli mette in cassaforte questo bagaglio di soluzioni sperimentato con successo contro il Glasgow Rangers, domani al Maradona probabilmente torneranno in campo dal primo minuto Juan Jesus, Anguissa, Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen, con i soliti ballottaggi tra Politano e Lozano e Mario Rui e Olivera, con il Chucky e Olivera favoriti. Anguissa mercoledì è rimasto in panchina, prepara il rientro in campo contro il Sassuolo dopo l’infortunio che l’ha fermato per un paio di settimane. «È la forza del gruppo», ha detto Spalletti”.

Come sempre, saranno titolari gli intoccabili Di Lorenzo e Lobotka, per i quali il Napoli, come è noto, lavora ai rinnovi di contratto.

L’annuncio del prolungamento di Lobotka dovrebbe arrivare prima della sosta del Mondiale, scrive il quotidiano. Mentre, su Di Lorenzo:

“Durante quei due mesi senza impegni ufficiali, invece, le parti lavoreranno anche per allungare il contratto di capitan Di Lorenzo”.