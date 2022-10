«Dal Napoli filtra ottimismo. La Roma è una squadra di grande fisicità, molto abile anche sulle palle inattive. Anguissa profilo essenziale per la capacità di governare il centrocampo»

Il Napoli ha tirato un sospiro di sollievo per Anguissa. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il club partenopeo ha ufficializzato la diagnosi relativa all’infortunio. Il centrocampista azzurro si era fatto male mercoledì, nella partita di ritorno di Champions contro l’Ajax. Dagli esami clinici effettuati ieri, è risultato che Anguissa ha riportato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il club di De Laurentiis non ha dato notizie sui tempi di recupero, ma il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che non si tratta di un infortunio serio e che Anguissa, come era trapelato nella giornata di ieri, potrebbe saltare solo il Bologna.

L’obiettivo del Napoli è — comunque — recuperare Anguissa per il big-match contro la Roma, durante la prossima settimana sarà costantemente monitorato per verificare le sue condizioni in vista della trasferta all’Olimpico. La Roma è una squadra di grande fisicità, molto abile anche sulle palle inattive. Ritrovare Anguissa, un profilo essenziale per la capacità di governare il centrocampo in entrambe le fasi gioco, sarebbe importante. Filtra ottimismo dal Napoli; se non dovesse farcela è probabile che non sarebbe rischiato in Champions League contro il Glasgow Rangers e il suo recupero verrebbe posticipato alla sfida contro il Sassuolo del 29 ottobre.