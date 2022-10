Coi risultati in Champions il Napoli s’è già garantito quasi 50 milioni di euro

L’analisi di Calcio e Finanza, che realizza la stima ipotizzando lo scenario peggiore per il Napoli. La cifra è destinata a crescere

Il portale Calcio e Finanza ha stimato i ricavi fin qui ottenuti dal Napoli attraverso l’edizione 2022/2023 della Champions League, sia con riguardo alla qualificazione ottenuta l’anno scorso sia considerando i risultati conseguiti nelle prime tre partite del girone. C&F spiega infatti che le voci sono sostanzialmente tre: il bonus di partecipazione (che è uguale per tutti), il ranking storico/decennale il market pool. La prima parte di quest’ultimo si definisce in base alla posizione in classifica nel campionato concluso, la seconda è determinata in base ai risultati che si ottengono dalla fase a gironi in poi, cui si sommano quelli derivanti da eventuali passaggi dei turni ad eliminazione diretta. Calcio e Finanza spiega i criteri in base ai quali ha condotto l’analisi.

Per la seconda parte di market pool è stato ipotizzato lo scenario peggiore per il Napoli (lo stesso sarebbe per gli altri club italiani), che ci restituisse la quota minima: eliminazione alla fase a gironi, con due italiane finaliste e una eliminata in semifinale.

Il resoconto:

Bonus di partecipazione (uguale per tutti): 15,64 milioni di euro;

Ranking storico: 18,2 milioni di euro;

Market pool 1: 4 milioni di euro;

Market pool 2 (scenario peggiore): 2,73 milioni di euro;

Bonus risultati (già ottenuti): 8,4 milioni di euro.

Totale: 48,97 milioni di euro.

La prima parte del market pool vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra minima per ogni club è pari a 2,73 milioni di euro. Per quanto riguarda il bonus risultati, il Napoli ha incassato 2,8 milioni di euro per ogni successo fin qui ottenuto, per un totale di 8,4 milioni di euro.

Insomma, stando a quanto riferisce Calcio e Finanza, il Napoli si è già garantito – con lo scorso campionato e con le vittorie ai danni di Liverpool, Rangers ed Ajax – 49 milioni di euro. La cifra, ovviamente, verosimilmente crescerà sia nelle partite di ritorno del girone sia per quanto concerne la qualificazione alle fasi ad eliminazione diretta.