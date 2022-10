Ceferin: «Non sono d’accordo con De Laurentiis sui giocatori africani»  

Il presidente Uefa dichiara il suo dissenso rispetto alle dichiarazioni di qualche tempo fa del presidente del Napoli sui calciatori africani e la Coppa d’Africa

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del congresso Aips in corso di svolgimento a Roma. Ceferin ha detto di non essere d’accordo con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che qualche tempo fa disse che non avrebbe arruolato più in squadra giocatori africani, a meno che non avessero firmato la rinuncia alla Coppa d’Africa.

«Non condivido i pensieri del presidente del Napoli, i giocatori devono giocare per le squadre ma anche per le proprie Nazionali, questa è una parte essenziale del calcio».