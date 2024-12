Insigne: «La gente non ci crede, dicono io sia invidioso per lo scudetto del Napoli ma non è così»

A Radio Serie A: «Da napoletano stare lontano e vincere uno scudetto è un orgoglio ancora più grande perché sei sul tetto e quella è una cosa importante»

Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A. Oggi è uscita un’anticipazione, domattina l’intervista integrale.

Le parole dell’ex capitano del Napoli in un video:

«La gente non ci crede, dicono che io sia invidioso per lo scudetto del Napoli ma non è così. Sono il primo tifoso e sarò sempre il primo tifoso del Napoli. L’ho vissuto da lontano, dispiace che non fossi qui per festeggiare, però con i miei figli e la mia famiglia abbiamo festeggiato da lontano. Da napoletano stare lontano e vincere uno scudetto è un orgoglio ancora più grande perché sei sul tetto e quella è una cosa importante».

L’ex Napoli Lorenzo Insigne ha parlato della Nazionale italiana che questa sera affronterà il Belgio in Nations League. La sua intervista a Repubblica.

«Sembra ieri. Dopo il mio gol ci convincemmo di poter arrivare fino in fondo, eravamo uniti».

L’Italia campione d’Europa è stato un lampo nel buio: perché?

«I due Mondiali saltati sono una ferita, anche nella mia carriera. Sono grato a Prandelli di avermi portato in Brasile, ma ero un ragazzino. Con Ventura e Mancini fallimmo, ma soprattutto con quest’ultimo mi ha fatto male. Una spiegazione non riuscimmo a darcela».

Che succede secondo lei al calcio italiano?

«Sento parlare di crisi dei talenti e magari qualcosa di vero c’è. Ma la storia dice altro: i campioni in Italia sono sempre nati, bisogna solo aiutarli di più a emergere come accade all’estero. I club devono investirci, gli allenatori dar loro fiducia, pure per la Nazionale. Spalletti sta aprendo ai giovani le porte e i risultati si iniziano a vedere».

