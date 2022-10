Abraham parla con Osimhen: «Hai reso triste tutto lo spogliatoio» (VIDEO)

Dopo Roma-Napoli 0-1, partita di campionato di ieri all’Olimpico, vinta dal Napoli di Spalletti grazie ad un gol di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli si è intrattenuto all’esterno dello stadio con Tammy Abraham. In un video postato su Twitter dal giornalista nigeriano Oma Akatugba, molto vicino a Osimhen, si vedono i due che chiacchierano. Abraham è visibilmente triste. Akatugba ha svelato, su Twitter, il contenuto del dialogo tra i due attaccanti. Abraham ha detto a Osimhen:

«Hai reso triste tutto lo spogliatoio»

Riferendosi ovviamente al gol decisivo, che ha regalato la vittoria al gruppo di Spalletti. Un gol che ha gelato la Roma, che a partire da quel momento ha definitivamente deposto le armi, in realtà mai imbracciate neppure nel corso del resto della partita dell’Olimpico.

Akatugba ha postato il video su Twitter accompagnandolo con questa didascalia:

I fratelli interagiscono dopo la “guerra”. “Hai reso triste tutto lo spogliatoio”. Lo dice Tammy Abraham a Victor Osimhen.

Brothers interact after the ‘war’. 🇳🇬 “You made the whole dressing room sad”. Tammy Abraham tells Victor Osimhen. pic.twitter.com/b3KADSUOE6

