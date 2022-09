Fenucci: «il Bologna non accetta lezioni morali su Mihajlovic»

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato in conferenza stampa insieme a Luca Vigiani, il tecnico della Primavera che domani sarà in panchina contro la Fiorentina, dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic. Di seguito un estratto delle sue parole da Tuttomercatoweb.com. Fenucci ha annunciato che il nuovo allenatore sarà Thiago Motta.

Sull’esonero di Sinisa:

“Non è stato facile perché Sinisa è in primis un amico. Calcisticamente parlando, abbiamo visto la squadra vincere solo quattro volte nell’anno solare e la Serie A è un campionato difficile quindi, se le cose non vanno, bisogna intervenire a prescindere del rapporto umano. E’ stata una decisione soffertissima. Mi è invece dispiaciuto che qualcuno che non conosceva il nostro rapporto ha fatto il moralista, visto che poi dall’interno e dai media bolognesi sono arrivati giudizi diversi. Ad ogni modo voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato con Sinisa, anche per loro qui sarà sempre un benvenuto. Il Bologna ha deciso immediatamente dopo l’annuncio della malattia di mettere Sinisa nelle condizioni di poter comunque seguire la squadra e da li il rapporto si è consolidato ed è cresciuto. Abbiamo poi riiniziato la nuova stagione sul modello del primo anno, ma nonostante il suo ritorno i risultati non stavano arrivando e, in seguito a questo, abbiamo deciso di interrompere il rapporto anche perché crediamo che la squadra abbia dei valori importanti, viste anche le richieste che sul mercato ci sono arrivate per tanti giocatori. Concludo dicendo che il club aspetta qualsiasi tipo di critica sotto l’aspetto tecnico, mentre le lezioni morali non ce le meritiamo, per tutto quello che è stato”.