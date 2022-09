The Athletic: Dzeko e Pjanic contro la federcalcio bosniaca che ha organizzato un’amichevole con la Russia

L’attaccante dell’Inter: «Sono sempre e solo per la pace. Non ho intenzione di giocare questa partita mentre persone innocenti soffrono». Pjanic si dice senza parole

Sono due dei calciatori più rappresentativi della Bosnia ed Erzegovina i leader dell’opposizione alla decisione di giocare un’amichevole contro la Russia a novembre, a San Pietroburgo, prima dei Mondiali. Mondiali che ovviamente la Russia non giocherà, vista la decisione della Fifa di escluderla dopo l’invasione dell’Ucraina. Lo scrive The Athletic, che riporta le dichiarazioni di Dzeko a Klix, un portale bosniaco.

“Sono contrario a giocare questa partita. Sono sempre e solo per la pace. Ho la mia posizione, che è chiara. Non ho intenzione di giocare questa partita mentre persone innocenti soffrono. Sono solidale con il popolo ucraino in questi tempi così difficili”.