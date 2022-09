Sembrava che Mourinho avesse risolto il problema degli infortuni muscolari invece quest’anno sono già tre

Nella prima stagione alla Roma José Mourinho era riuscito ad ottenere la più bassa incidenza di guai muscolari degli ultimi anni. Rispetto all’ultima annata di Fonseca erano calati del 50%. Ne scrive l’edizione odierna del Messaggero che tesse le lodi del tecnico portoghese: “il dato eccezionale – scrive – è stato ottenuto grazie all’attenzione maniacale per le statistiche individuali dei calciatori e agli allenamenti pensati proprio per prevenire incidenti spiacevoli”. Eppure, sebbene quest’anno non sia cambiato nulla nell’approccio al lavoro, la Roma ha collezionato già tre stop muscolari: Zalewski, Kumbulla, El Shaarawy.