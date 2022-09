Rüdiger: «Non voglio essere amico di tutti, mi piace il linguaggio spazzatura con gli avversari»

«La mia famiglia mi ha tirato fuori di lì. Volevano mandarmi da qualcuno con cui parlare, ma questo è l’approccio sbagliato per me. Non mi piace parlare con estranei dei miei sentimenti. Sono maturato molto adesso. Questo per la mia età, ma anche per i miei figli. Mi hanno cambiato. Non sono più solo: questa sensazione è bella e ha portato a un maggiore senso di responsabilità in me. Ora sono solo io. Amo e ho bisogno anche dei giochi mentali e del linguaggio spazzatura con i miei avversari, è divertente per me. Mi piace analizzare i miei avversari e pensare: va bene, vediamo come reagiscono se li provoco un po’. Ma non è che scelgo qualcuno prima di ogni partita. Accade spontaneamente».