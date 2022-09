Repubblica: il rosso del bilancio Inter è più negativo del previsto per le buonuscite di Vidal e Sanchez

Si prevedevano 120 milioni di perdite, invece sono 140. Zhang cerca compratori ma dopo BC Partners nessuno ha più fatto una due diligence sui conti

Il bilancio dell’Inter per la stagione 2021-22 si chiude con perdite per 140 milioni, dunque 20 in più rispetto ai 120 previsti. La Repubblica scrive che è l’effetto delle buonuscite per Vidal e Sanchez.

“Centoquaranta milioni di perdite. Peggio di quanto previsto a maggio, quindi, per effetto delle buonuscite pagate fra gli altri ad Arturo Vidal e Alexis Sanchez. È il dato forte del bilancio, relativo alla stagione 2021/22, che il consiglio di amministrazione dell’Inter si prepara ad approvare oggi”.

Oggi Zhang dovrebbe annunciare l’immissione di capitale fresco nelle casse del club. Si cercano ancora compratori, ma dopo BC Partners nessuno ha fatto più una due diligence sui conti nerazzurri.

“In pratica, ha dato mandato all’advisor Godman Sachs, affiancato da altri intermediari, di cercare un possibile compratore per l’Inter. Ma alla cifra richiesta, un miliardo e duecento milioni, finora nessuno si è fatto avanti sul serio. Sono passati venti mesi da quando BC Partners fece la prima (e finora unica) approfondita due diligence sui conti dell’Inter, passaggio necessario per l’eventuale acquisizione. Il fondo stimò che il club valesse 850 milioni, gli Zhang risposero no grazie. Oggi qualcosa si muove, soprattutto sull’asse Milano-New York. Ma nessuno, né gestori di fondi né imprenditori, è più arrivato a spulciare i documenti contabili. Potrebbe essere solo questione di tempo. L’Inter brucia quasi dodici milioni ogni mese, e l’avvio dell’iter per la costruzione del nuovo stadio di San Siro dovrebbe ingolosire nuovi investitori. L’offerta giusta potrebbe arrivare, e comunque non è scontato che Zhang resisterà ancora a lungo”.