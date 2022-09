Gazzetta: Zhang immette nuova liquidità nelle casse dell’Inter, aumento di capitale di 100 milioni  

L’annuncio avverrà nel cdA di oggi. Si tratta di una aperte del prestito Oaktree non ancora stanziata. Garantirà liquidità al club

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, nel consiglio di amministrazione di oggi, il presidente dell’Inter, Zhang, annuncerà un aumento di capitale di 100 milioni. Si tratta di soldi che con ogni probabilità provengono dal prestito Oaktree non ancora del tutto utilizzato.

“Suning raddoppia gli sforzi e punta a rilanciarsi alla guida dell’Inter. È questa la grande novità che verrà presentata stamattina durante il Cda nerazzurro: l’azionista di maggioranza ha già dato la sua disponibilità ad inserire nuova liquidità nelle casse del club per ripianare le perdite dell’ultimo bilancio, con una cifra superiore ai cento milioni di euro”.

Non è la prima volta che la proprietà aiuta i conti del club. Nel 2021 ci fu un finanziamento soci per 75 milioni di euro, destinando alle casse dell’Inter una parte dei 275 milioni presi in prestito da Oaktree sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning. Soldi con cui Suning riuscì a garantire all’Inter la liquidità per saldare le pendenze relative alla stagione 2020-21 e affrontare i costi della nuova stagione.

“L’aumento che verrà annunciato oggi avrà più o meno la stessa missione. Ed è probabile che la somma che verrà garantita faccia sempre parte di quel famoso prestito di Oaktree: la parte non stanziata nel 2021 torna utile oggi, per dare maggior solidità alle finanze dell’Inter. La portata del nuovo aumento di capitale dovrebbe superare i cento milioni, a conferma di uno sforzo maggiore rispetto allo scorso anno”.