Repubblica: il Milan dipende da Leao più di quanto il Napoli dipenda da Osimhen

Ieri Milan e Napoli si sono date battaglia senza Leao e Osimhen, ma Repubblica non ha dubbi: è risultato evidente che manca molto più il portoghese ai rossoneri che il nigeriano agli azzurri.

“In attesa di ottobre in Champions, quando a casa di Ajax e Chelsea dovrebbero tornare Osimhen e Leao, l’esito conferma che è superiore la dipendenza dei campioni d’Italia dal loro massimo talento, il cui rinnovo di contratto, sussurrano in Portogallo, resta condizionato dalla sanzione di 19 milioni di euro, da versare allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto”.

“Pioli voleva dimostrare che nessuno è indispensabile”.

“Senza il suddetto Osimhen e lo squalificato Leao, è stata soprattutto una sfida tra i raffinati strateghi. Spalletti ha vinto per la nona volta su 13 il confronto col deluso Pioli”.