Raspadori: «Ho sbagliato due gol, per fortuna la squadra mi ha messo nelle condizioni di rifarmi»

Nel post partita di Napoli-Spezia, ai microfoni di Dazn Giacomo Raspadori.

Com’è segnare sotto quella curva?

«Pazzesco, ho ancora i brividi, sono contento, era una partita importante e servivano i tre punti. Siamo stati a tratti poco lucidi ma ci abbiamo creduto. E’ una delle più belle emozioni in assoluto, sono all’inizio, sono tutti punti di partenza da prendere con equilibrio, ne ho sbagliati anche due ma per fortuna la squadra mi ha messo nelle condizioni di rifarmi e sono rimasto lucido. Sono stato anche un po’ fortunato, stavo bene, ho avuto solo cinque minuti dopo l’esultanza che non stavo in piedi ma sono contento. Contro le squadre chiuse bisogna limare i dettagli, in queste partite contano i dettagli negli ultimi metri e davanti dobbiamo fare di più per cercarci occasioni per essere pericolosi. Ho trovato un grande gruppo di grandi persone prima che grandi calciatori, sono timido, inserirsi in un gruppo del genere è più facile».