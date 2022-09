Pozzecco: «Io voglio vivere così ma in Italia vengo considerato un clown»

Oggi alle 17.15 Italia-Francia quarti di finale dell’Europeo di basket. Repubblica racconta la conferenza stampa di ieri di Pozzecco ct della Nazioonale.

«Ma qualcosa abbiamo fatto già» attacca il ct Gianmarco Pozzecco, ed è aver fatto avvicinare e innamorare gente a questo sport per il nostro modo di vivere le partite, di giocarle, di dare l’anima». E si commuove.

La saletta in hotel è popolata di giornalisti francesi, greci, lituani, serbi. Il Poz parla in inglese, in serbo e infine in italiano.

«This is my life. Le vittorie nascono da un percorso, e un percorso da una domanda: come voglio vivere? Avere un giocatore che mentre esci viene e ti dà un bacio e ti dice “la vinciamo per te”? Io voglio vivere così. Però in Italia alcuni giornali non trovano lo spazio che meritiamo. Questo perché amiamo molto il calcio. Vogliamo mostrare al nostro paese che deve seguirci. Ma da noi vengo considerato un clown e questo non va bene».

E a chi mi dice “i tuoi giocatori si schianterebbero contro un muro per te”, io rispondo “no, sono io che lo farei per loro”». A Spissu ha anche dato la carta di credito dopo la partita con la Serbia, ma ha sbagliato il pin. I giocatori l’hanno chiamato con le mani ancora unte di chicken wings, «adesso non so quanto hanno speso, mia moglie non mi ha ancora detto nulla». «Settecento euro, ma eravamo 12» la risposta di Spissu.