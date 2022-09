Pessina: «Una mattina Galliani mi telefonò per dirmi che il Monza era in A e poi mise giù»

Alla Gazzetta racconta il suo ritorno al Monza: «La fascia da capitano pesa, ma non la sento pesante. La mia fascia è la maglia del Monza».

La Gazzetta dello Sport intervista Matteo Pessina. Cresciuto nel Monza, nel 2015 è stato acquistato dal Milan e poi girato in prestito a Lecce, Catania e Como. Nel 2017 è stato ceduto all’Atalanta: prestito allo Spezia, ritorno a Bergamo, un anno a Verona, due alla Dea e da quest’estate il Monza.

Quanto ci ha dovuto pensare?

«Il presidente Berlusconi e il dottor Galliani ci mettono poco a convincerti. Chiunque, figuriamoci me: qui ci sono nato e cresciuto».

Come l’hanno convinta?

«Primo giugno, la mattina di Italia-Argentina, hotel della Nazionale a due passi da Wembley. Mi squilla il telefono: il dottor Galliani. “Guarda, Matteo, solo per avvisarti che il Monza è salito in A”. E ha messo giù. Poi la trattativa si è aperta a inizio luglio e si è risolta in pochi giorni».