Conte aspetterà De Laurentiis 2-3 giorni, dentro o fuori (Il Giornale)

Conte aspetterà De Laurentiis 2-3 giorni, dentro o fuori. Lo scrive Il Giornale con Nicolò Schira.

Trattativa che sta entrando nel vivo per quanto riguarda gli aspetti contrattuali: pronto un triennale da 6,5 milioni a stagione fino al 2027 più 2 di bonus garantiti in caso di qualificazione Champions. Inoltre ci sarà nell’accordo un premio scudetto (1 milione). Insomma, ci siamo quasi visto che l’iniziale richiesta dell’ex tecnico di Inter e Juve era un triennale da 9 milioni annui.

Conte non intende partecipare a casting infiniti e attende la risposta definitiva di Aurelio De Laurentiis nel giro di 2-3 giorni. Dentro o fuori. La sensazione è che si possa arrivare al traguardo.

Gasperini ha scelto di rimanere all’Atalanta. Il Napoli su Conte. Il Corsport ieri

Gian Piero Gasperini resta all’Atalanta. Il tecnico fresco vincitore dell’Europa League ha scelto di rimanere a Bergamo rispettando l’ulteriore anno di contratto. I suoi tempi, quindi, non coincidono con quelli del Napoli. De Laurentiis, a questo punto, virerà su Antonio Conte.

Ha deciso di restare a Bergamo per amore nei confronti del club e dei tifosi, ma la decisione presa oggi è soprattutto figlia di un ragionamento da professionista. Gasperini si giocherà, oltre alla supercoppa europea, anche la Champions con l’Atalanta. Non solo: con gli investimenti che evidentemente Percassi può garantire, dando per scontata la conferma dei big, può ambire a qualcosa di veramente importante in campionato.

Questa mattina, lo stesso quotidiano, scriveva che la proposta di Percassi non aveva del tutto convinto l’allenatore piemontese.

