Pioli: «Futuro? Sto studiando inglese, potrebbe essere il momento giusto»

Dopo Milan-Salernitana: «Pensavo di arrivare a oggi pensando di staccare e invece non mi sento stanco: mi sono scoperto tenace e resiliente»

Ieri sera l’addio di Pioli al Milan e ai propri tifosi a San Siro. Contro la Salernitana finisce 3-3 ma il risultato finale non rovina la festa e l’emozione per l’addio al tecnico che ha portato uno scudetto a Milanello. Sul futuro Pioli ha lanciato un’indiscrezione. Le sue parole riportate da Gazzetta.

Pioli: «I cicli iniziano e finiscono. Questa è la cosa migliore per tutti»

Le parole del tecnico rossonero:

«Separazione consensuale? I cicli iniziano e finiscono, siamo riusciti a farlo durare a lungo. Questa è la cosa migliore per tutti. Questa esperienza mi ha fatto capire di voler costruire ancora qualcosa di speciale. Ho l’ambizione di poterci riprovare. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle cose: pensavo di arrivare a oggi pensando di staccare e invece non mi sento stanco: mi sono scoperto tenace e resiliente. E sto studiando inglese, potrebbe essere il momento giusto…».

Il Milan: “interrotto il rapporto professionale”

Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione. Il club e l’allenatore hanno trovato l’accordo. Non si tratta di un’esonerò, Pioli riceverà una buona uscita e sarà subito libero di trovare un’altra squadra. Il comunicato del club:

“AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019.

Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club.

Stefano Pioli ringrazia il Milan per l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato”.

ilnapolista © riproduzione riservata