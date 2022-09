Palladino (38 anni) è l’allenatore più giovane della Serie A. Nagelsmann (Bayern) ne ha 35

Il Corriere: Al Monza Stroppa è saltato, Berlusconi voleva i lanci lunghi del portiere. Non a caso De Zerbi ha declinato e Raniero ha sparato altissimo

Il Monza ha cambiato allenatore. Addio a Stroppo, dentro Raffaele Palladino fino all’altro giorno allenatore della Primavera. Ha 38 anni ed è il più giovane allenatore della Serie A. Nagelsmann, tecnico del Bayern, ne ha 35.

Ecco cosa scrive il Corriere della Sera:

Via Stroppa, reduce dal litigio con Petagna, in tribuna a Lecce con l’accusa di non essere «in forma», dentro Raffaele Palladino, fino a ieri mattina allenatore della Primavera. Fra corsi e ricorsi storici, il Cavaliere sogna di ripercorrere i fasti dei bei tempi che furono con Fabio Capello, trascinato dal settore giovanile del Milan alla prima squadra.

Certo, convivere con Silvio e i suoi diktat non è semplice. «Avevo detto al portiere di effettuare lanci lunghi per gli attaccanti, alle punte di stare davanti e ai difensori di marcare a uomo» si era lamentato dopo la sconfitta con l’Udinese. Non è un caso che De Zerbi abbia declinato la proposta e Ranieri abbia sparato alto. Così ora largo a Palladino, che con i suoi 38 anni diventa il tecnico più giovane della serie A. Allievo di Gasperini e Juric, ha lavorato solo a Monza: una stagione da collaboratore tecnico, poi da guida dell’Under 15 prima dell’ultima stagione alla Primavera. Inizia domenica contro la Juve, occhio agli schemi di Silvio.